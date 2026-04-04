影／頭份八旬老翁受困積水及胸果園 消防人員以救生艇拖行救出

苗栗縣80歲林姓老翁今天上午在頭份市濫坑里「果作園」13號附近的果園被大水圍困，苗栗縣消防局接獲通報趕往現場救援，以救生艇拖拉方式將老人家運送出來，由救護車送往頭份為恭紀念醫院檢查。

苗栗縣消防局表示，上午11點13分接獲通報，頭份市果作園13號附近果園有老翁受困水中，派遣第二大隊及頭份消防分隊人車趕往，受困老翁年約80歲，有心臟病病史，雖受困大水，但意識清楚。第一組救援人員涉水前往接觸老翁，現場水深約在成人胸口。

救援人員接觸老翁後，評估受困者無大礙，請勤務中心加派頭份91，第二組船艇人員扛艇涉水進入，以船艇將受困者載送救出，此時水深已較低，由救護車將老翁送醫檢查身體狀況。

苗栗縣一名年約80歲的老翁上午在頭份市濫坑里「果作園」13號附近的果園被大水圍困，苗栗縣消防局接獲通報趕往現場救援，以救生艇拖拉方式將老人家運送出來，送醫檢查。圖／苗栗消防局提供