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強降雨造成全台47處淹水災情 水利署：旱象稍微紓解
台灣西部地區大雨成災，經濟部水利署4日凌晨3時成立災害緊急應變小組三級開設，與地方政府合作應變，展開防災應變工作，以因應積淹水災情。好消息是，水庫集水區迎來降雨，可望稍解旱象。
受鋒面影響，全台氣候不穩定，中央氣象署4日凌晨2時50分發布豪雨特報，豪雨警戒區域包括苗栗縣及台中市等地。
水利署表示，透過全台佈設的淹水感測器以及EMIC系統，掌握第一線災情，統計至4日上午11時止，全台曾發生積淹水災情計有47處，包括桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市及彰化縣等地，其中已退水45處，尚未退水2處（台中市），因淹水地點主要為道路或涵洞，由地方政府實施交通管制，以確保民眾安全。
好消息是，這波鋒面也為水庫帶來相當雨量，累計至4日清晨7時，石門水庫已有71毫米、寶山+寶二水庫191毫米、永和山水庫205毫米、明德水庫220毫米、鯉魚潭水庫110毫米、德基水庫50毫米，可望稍微紓解旱象。
水利署預估，今日台南、高雄以北及東北部也有局部陣雨或雷雨，並有局部短時豪雨發生機率，
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