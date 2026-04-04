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台鐵2路線「路基流失」 新竹-彰化下午5時前開放電子票證乘對號列車

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天下午5時前，新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車。示意圖。本報資料照片
今天下午5時前，新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車。示意圖。本報資料照片

受豪大雨水淹軌面影響，台鐵苗栗=竹南間列車目前單線雙向慢行、但海線大山=後龍間雙線不通。公務單位搶修中，預計下午3時搶修完成。

台鐵公司說，苗栗=竹南間東正線、大山=後龍間雙線路線皆因豪大雨路基流失，工務單位現場搶修中，以上區段預計於下午3時搶修完成，恢復雙線通車。

台鐵一級應變小組於今天上午8時成立，中區同時成立應變分組。非對號列車山線苗栗=新竹或竹南，海線後龍=新竹或竹南列車折返行駛或停駛，請旅客注意台鐵公司官網及台鐵e訂通APP列車行駛動態公告。

對號列車部分，西幹線（除莒光號外）正常行駛，海線對號列車改走山線，並增停竹南、苗栗、豐原、台中、彰化等各站，如需轉乘各級列車往海線旅客免另行購（補）票。後龍=竹南間啟動公路接駁，苗栗-竹南間單線雙向行駛。

台鐵說，今天下午5時前，新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車，西部幹線對號列車及行經中斷區間之跨線列車，旅客退票免收手續費。今天新竹=台中間海風號改走山線，請旅客注意搭乘。

今天下午5時前，新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
今天下午5時前，新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

新竹 台鐵 苗栗

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