春雨密集降雨 桃園復興區北橫、羅馬公路有落石

桃園市復興區山路昨晚受春雨影響，部分道路有零星落石，區長蘇佐璽表示，是今天上午十時，落石已經由公路局復興工務段和市政府養工處清理完畢，交通不受影響，公所和大溪警分局持續注意台7線32公里等易落石路段路況，隨時通報提醒用路人。

蘇佐璽說，山區連續二晚大雨，羅馬公路（桃118養工處）高繞至長興路段，及台七線榮華大霸（公路局復興工務段）附近有零星落石，當天就通報各里和部落，請大家注意行車安全，並通報相關單位進行清除路障，大溪警分局也調派巡邏車在落石路段外圍閃燈警示，復興工務段、養工處越派員清除台7線、羅馬公路轄管道路落石。公所也請區民隨時注意交通安全，有落石請隨時通報各里辦公室、公所或區長。