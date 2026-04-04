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影／大雷雨狂炸台中！北屯多處淹水「水溝魚沖進廟門」 廟方忙救魚
中央氣象署對台中等地發布豪雨特報，台中北屯區多處因今早大雷雨狂轟驚傳淹水，包括市府、區長陳宗祈、各里里長都到場處理應變，其中北屯四民里集福祠附近溝渠裡的魚都被強勁水流沖進廟埕內，形成「魚兒入廟」的奇特景象，廟方待水退，連忙展開救魚和清淤行動。
中央氣象署發布豪雨特報，今天台中及苗栗有局部大雨或豪雨，新竹以北有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
北屯區今早傳出多處淹水，台中市政府相關單位、北屯區長陳宗祈及多位里長皆第一時間趕赴現場指揮調度。
國民黨台中市北屯區議員參選人吳宗學說，今早他獲報冒雨趕到北屯區四民里集福祠，發現因廟旁溝渠內疑因上游大量垃圾順著洪水漂流，卡住廟旁溝渠，導致排水功能喪失，洪水直接漫過路面沖進廟埕。
現場民眾目擊，原本溝渠內的魚群也被沖到廟前的廣場上。隨著雨勢稍緩、積水慢慢退去，廟方人員顧不得滿地淤泥，趕緊將散落在廟埕的魚抓起放回溝渠內，並動員志工清理隨之而來的垃圾與大量泥沙，希望能盡速恢復廟宇環境。
台中市府提醒，目前氣候仍不穩定，北屯區及低窪地區民眾應持續防範強降雨，並隨時留意住家周邊排水孔是否遭垃圾遮蔽，應盡速清理。
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