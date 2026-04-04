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大雷雨開轟中南部 嘉義縣、台南市「山區暴雨」國家級警報響
中央氣象署針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市，發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時23分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
影響地區：
彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉。
南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉。
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉。
嘉義市：東區、西區。
嘉義縣：太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。
台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、西港區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區。
氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至下午1時53分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
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