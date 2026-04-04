快訊

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

聽新聞
0:00 / 0:00

強降雨襲竹縣 北埔、峨眉、五峰鄉傳災情…縣府全面動員搶通疏散

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
因雨勢持續增強溪水暴漲即將影響橋墩通行，北埔鄉南埔村「百分橋」上午一度實施預防性封橋措施。 圖／新竹縣府提供
因雨勢持續增強溪水暴漲即將影響橋墩通行，北埔鄉南埔村「百分橋」上午一度實施預防性封橋措施。 圖／新竹縣府提供

受春雨鋒面影響，新竹縣昨晚起降雨明顯增強，山區及低窪地區陸續傳出淹水、落石及路樹倒塌等災情。今傳出北埔及峨眉地區有民眾因淹水受困，縣府指出，經消防員救援，已陸續將受困民眾安全撤離。其中峨眉鄉七星村河背一帶及北埔番婆坑地區共計撤離15人，當中10人（8大2小）妥善安置於北埔圖書館，其餘民眾則依親安置。另南坑地區救援行動同步進行，南坑活動中心收容4人，公所開設防災收容所並進駐3人員持續待命。

此外，縣府表示，因應雨勢持續增強，北埔鄉南埔村「百分橋」實施預防性封橋措施，警方於現場設置交通錐並拉起封鎖線，全面禁止人車通行，並同步通報災害應變中心，以防溪水暴漲危及橋梁安全，經評估南埔橋水位已大幅下降，今天上午10時35分恢復雙向通車。

五峰鄉方面，因山區雨勢強勁，造成多處道路落石、路樹倒塌及邊坡溢流等情形。鄉公所災害應變中心已全面啟動，鄉長進駐指揮，各編組單位保持通訊暢通，全力進行道路搶通與災情處理。目前包括竹67線、大隘村路段及南清公路等處，均已設置警示並通知廠商進行清除作業，部分路段暫時封閉或限制通行，請用路人配合改道。

針對山區旅宿安全，縣府說，經查，雪霸休閒農場等地，現場雨勢雖大，但住宿遊客均平安無虞，暫無需協助事項，已請遊客暫時留在安全地點，避免下山風險。

縣長楊文科提醒，受鋒面持續影響，降雨範圍仍可能擴大且強度增強，易伴隨強陣風及雷擊，呼籲民眾外出務必注意安全，避免前往山區及河川周邊活動，低窪地區慎防積淹水，山區亦須留意土石鬆動及落石風險，共同提高警覺，確保自身安全。

五峰鄉方面，因山區雨勢強勁，造成多處道路落石、樹倒塌及邊坡溢流等情形。南清公路41.3公里處有竹林倒塌阻礙道路，已放交通錐警示。圖／<a href='/search/tagging/2/新竹縣' rel='新竹縣' data-rel='/2/249353' class='tag'><strong>新竹縣</strong></a>府提供
五峰鄉方面，因山區雨勢強勁，造成多處道路落石、樹倒塌及邊坡溢流等情形。南清公路41.3公里處有竹林倒塌阻礙道路，已放交通錐警示。圖／新竹縣府提供

新竹縣五峰鄉因強降雨導致竹60線29公里處出現山區道路落石。圖／新竹縣府提供
新竹縣五峰鄉因強降雨導致竹60線29公里處出現山區道路落石。圖／新竹縣府提供

淹水 消防員 新竹 新竹縣

延伸閱讀

竹縣五峰鄉多處道路大雨成災 公所人員進駐搶修

氣象署認證今年最強鋒面！下半天到入夜「雷雨狂轟中南部」恐強風暴雨

強降雨致地下道積水…竹市府清晨緊急動員 3小時快攻清淤恢復

強降雨襲竹縣！北埔、峨眉驚傳淹水 消防救出10餘人脫困安置

相關新聞

強降雨造成全台47處淹水災情 水利署：旱象稍微紓解

台灣西部地區大雨成災，經濟部水利署4日凌晨3時成立災害緊急應變小組三級開設，與地方政府合作應變，展開防災應變工作，以因應積淹水災情。好消息是，水庫集水區迎來降雨，可望稍解旱象。

暴雨水淹苗栗 鍾東錦：淹水專案補助最高2萬、從寬從速

苗栗縣暴雨致災，縣長鍾東錦晚間指示，專案調整放寬淹水救助機制，對於住家淹水逾100公分且生活衝擊大、復原期較長者，每戶最...

苗縣大雨釀災 泰安鄉下午、晚間停班停課

苗栗縣政府表示，泰安鄉公所通報因區域性強降雨（大豪雨），影響通行安全，並有土石流致災之虞，已達停止上班及上課的標準，今天...

暴雨重創苗栗！後龍西瓜半數受災、香瓜全滅頂 農糧署提報天然災害救助

苗栗縣昨天暴雨，後龍鎮西瓜、香瓜苗泡水受重創，損失達50%及100%，農糧署、縣府等相關單位今天會勘，認定已達20%天然災害現金救助標準，由農糧署直接提報，縣府持續彙整公所提報農損災情中。

網傳苗栗大雨是人工增雨所致 水利署：非事實

有關網路社群不實流傳「苗栗大雨都是人工造雨害的」及「人造雨把我家遊覽車淹到沒辦法動」一事，水利署今(5)日特別澄清均非事實，並請民眾不要輕信。

春雨南部無感？ 南化水庫僅進帳23萬噸仍待「解渴」

號稱年初以來最強的降雨肆虐中北部，苗栗更是災情慘重，不過，往南降雨趨緩，截至今下午3點南化水庫蓄水量僅增加28萬立方米，水庫想要「解渴」，仍待及時雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。