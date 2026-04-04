強降雨襲竹縣 北埔、峨眉、五峰鄉傳災情…縣府全面動員搶通疏散

受春雨鋒面影響，新竹縣昨晚起降雨明顯增強，山區及低窪地區陸續傳出淹水、落石及路樹倒塌等災情。今傳出北埔及峨眉地區有民眾因淹水受困，縣府指出，經消防員救援，已陸續將受困民眾安全撤離。其中峨眉鄉七星村河背一帶及北埔番婆坑地區共計撤離15人，當中10人（8大2小）妥善安置於北埔圖書館，其餘民眾則依親安置。另南坑地區救援行動同步進行，南坑活動中心收容4人，公所開設防災收容所並進駐3人員持續待命。

此外，縣府表示，因應雨勢持續增強，北埔鄉南埔村「百分橋」實施預防性封橋措施，警方於現場設置交通錐並拉起封鎖線，全面禁止人車通行，並同步通報災害應變中心，以防溪水暴漲危及橋梁安全，經評估南埔橋水位已大幅下降，今天上午10時35分恢復雙向通車。

五峰鄉方面，因山區雨勢強勁，造成多處道路落石、路樹倒塌及邊坡溢流等情形。鄉公所災害應變中心已全面啟動，鄉長進駐指揮，各編組單位保持通訊暢通，全力進行道路搶通與災情處理。目前包括竹67線、大隘村路段及南清公路等處，均已設置警示並通知廠商進行清除作業，部分路段暫時封閉或限制通行，請用路人配合改道。

針對山區旅宿安全，縣府說，經查，雪霸休閒農場等地，現場雨勢雖大，但住宿遊客均平安無虞，暫無需協助事項，已請遊客暫時留在安全地點，避免下山風險。

縣長楊文科提醒，受鋒面持續影響，降雨範圍仍可能擴大且強度增強，易伴隨強陣風及雷擊，呼籲民眾外出務必注意安全，避免前往山區及河川周邊活動，低窪地區慎防積淹水，山區亦須留意土石鬆動及落石風險，共同提高警覺，確保自身安全。

五峰鄉方面，因山區雨勢強勁，造成多處道路落石、樹倒塌及邊坡溢流等情形。南清公路41.3公里處有竹林倒塌阻礙道路，已放交通錐警示。圖／新竹縣府提供