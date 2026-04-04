昨晚至今天 春雨及時挹注各水庫總計近8千萬噸竹苗最補

水利署副署長王藝峰表示，統計全台昨晚至今天上午，這波春雨助益各主要水庫總計接近八千萬噸水量，集水區目前仍持續進水，接下來兩天連假仍會降雨，稱得上及時雨。

王藝峰說明，昨天至今天的春雨以新竹、苗栗、台中降雨最明顯，至今天上午七時，苗栗明德水庫集水區降雨已經超過二二０毫米、永和山二０五、鯉雨潭一一０、新竹寶山加寶二逾一九０毫米，桃園石門水庫也有七十一毫米，各水庫集水區都繼續進水中。水利署將重新評估各水庫集水區降雨和進水，至於是否會調整水情燈號，由經濟部旱災應變小組統籌決定。

水利署防災資訊網公開資訊顯示，石門水庫昨晚十一時，有效蓄水率為百分之五十點七一，今日上午升高至五十二點九，蓄水量增加近四一０萬噸，總蓄水量仍有一億八五八萬噸，春雨助益顯著。