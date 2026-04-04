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強降雨致地下道積水…竹市府清晨緊急動員 3小時快攻清淤恢復

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾發現，今天凌晨3時許市區太原路地下道淹水，但防水閘門疑故障未下放；對此，經市府養工處人員於雨勢中奮力清淤，確保排水路通暢，於6時36分完成淤泥清理，隨即解除交通管制。圖／取自新竹市水源里長曾翰揚Threads
民眾發現，今天凌晨3時許市區太原路地下道淹水，但防水閘門疑故障未下放；對此，經市府養工處人員於雨勢中奮力清淤，確保排水路通暢，於6時36分完成淤泥清理，隨即解除交通管制。圖／取自新竹市水源里長曾翰揚Threads

受鋒面前緣影響，新竹市今天凌晨起遭遇強降雨襲擊，民眾發現，今天凌晨3時許市區太原路地下道淹水，但防水閘門疑故障未下放；對此，市府指出，消防局獲報第一時間即啟動應變機制，警方也趕抵現場進行交通安全維護並放置三角錐警示，經市府養工處人員於雨勢中奮力清淤，確保排水路通暢，於6時36分完成淤泥清理，隨即解除交通管制。

新竹市政府表示，消防局於4時01分接獲淹水及設備故障通報，第一時間即啟動應變機制，警方10分鐘內即抵達現場進行交通安全維護並放置三角錐警示，相關單位隨即進場處理。市府養工處於4時31分即聯繫廠商抵達太原地下道，處長李吳喜亦於5點前往現場指揮，於雨勢中奮力清淤，確保排水路通暢，於6時36分完成淤泥清理，隨即解除交通管制，閘門故障原因待釐清。

養工處表示，地下道抽水機組均正常運轉中，積水主因為瞬間雨量過大導致側溝清理口溢流。根據東區測站數據，今日清晨3時40分錄得 9.0 mm / 10 min 的極端降雨，換算時雨量高達54mm，已大幅超過氣象署定義的「大雨」時雨量標準（40 mm），這種「短延時強降雨」極易導致側溝溢流，而非排水系統失效。

市府表示，此次事件已迅速完成處置，面對極端天氣，養工處將持續加強各低窪點的巡檢工作，並加強檢視排水及相關設施運作情形，強化巡檢與應變機制，降低類似情形發生，確保市民通行安全。

消防局表示，今天日上午至明天日中午過後，竹市仍有短延時強降雨情形，預估最大時雨量達20至30mm，全市累積日雨量最高為30至100mm。受到鋒面徘徊台灣上空影響，本周末竹苗區天氣不穩，預估將出現短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，請民眾隨時留意最新氣象與防災資訊，外出時注意行車安全，避免前往山區及海邊從事登山、溪遊、釣魚等活動，以防發生落石、土石流或強浪意外。同時，低窪地區居民應預先檢查排水設施，並留意積水與淹水情形，共同提升防災警覺，確保人身與財產安全。

雨量 淹水 新竹

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