強降雨襲竹縣！北埔、峨眉驚傳淹水 消防救出10餘人脫困安置

近日因鋒面影響帶來強降雨，新竹縣北埔鄉南坑村及峨眉鄉中盛村皓月竹城一帶發生淹水情形，造成民眾一度受困。新竹縣消防局今天6時40分接獲報案後，立即派遣峨眉及北埔分隊，人車前往救援，並聯合鄉公所及警察單位展開疏散與安置作業，共救出多人並安置，未傳出人員傷亡。

縣消防局指出，救援過程中，消防員先於南坑村救出民眾4人，後來於皓月竹城生態農園及北埔番婆坑地區，成功將多名受困民眾安全撤離，合計救出包含大人及孩童共10餘人，並妥善安置於北埔圖書館及南坑活動中心；另有部分民眾由峨眉分隊協助帶回安置後，由家屬接回依親。整起案件於8時34分在各單位通力合作下順利完成，未傳出人員傷亡。

消防局長陳中振表示，近期天氣不穩定，短時間強降雨易造成低窪地區積淹水及溪水暴漲，提醒民眾務必隨時留意氣象資訊，提早做好防災準備。尤其居住於低窪或易淹水地區的民眾，應預先規劃撤離路線及避難地點，避免等到水勢上漲才倉促應變。

消防局特別呼籲，豪雨期間切勿前往河川、溪流或野外戲水、觀水，以免因水位暴漲發生危險；如遇緊急狀況，請立即撥打119求助，確保自身及家人安全。

新竹縣北埔鄉南坑村及峨眉鄉中盛村皓月竹城一帶發生淹水情形，造成民眾一度受困。新竹縣消防局派遣人車前往救援，共救出多人並安置，未傳出人員傷亡。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣北埔鄉南坑村及峨眉鄉中盛村皓月竹城一帶發生淹水情形，造成民眾一度受困。新竹縣消防局派遣人車前往救援，共救出多人並安置，未傳出人員傷亡。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣北埔鄉南坑村及峨眉鄉中盛村皓月竹城一帶發生淹水情形，造成民眾一度受困。新竹縣消防局派遣人車前往救援，共救出多人並安置，未傳出人員傷亡。圖／新竹縣消防局提供