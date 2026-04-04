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竹縣五峰鄉多處道路大雨成災 公所人員進駐搶修
今天大雨造成新竹縣山區多處邊坡溢流、路樹倒塌及道路積水。縣長楊文科說，五峰鄉多處道路出現災情，公所人員進駐搶修，縣府各單位也全面動員巡查，呼籲民眾外出注意安全。
關於交通管制，楊文科指出，尖石鄉竹60鄉道29公里處僅限小型車通行，五峰鄉隘蘭道路6.8公里處，南清公路41.3及41.5公里處，五峰鄉大隘村竹67線2公里處，台三線峨眉段，北埔鄉南埔村百分橋等處均暫時無法通行。
中央氣象署發布豪雨特報，受到鋒面影響易有短延時強降雨，今天新竹縣及苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹市有局部大雨或豪雨發生，南投至台南及桃園以北有局部大雨發生的機率。
楊文科上午在臉書（Facebook）發文指出，昨夜至今晨降雨不斷，雨勢又急又大，今早也造成部分山區邊坡溢流、樹木倒塌及道路積水等情形，縣府各單位已全面動員，全力巡查與搶修中。
楊文科指出，目前五峰鄉已有多處道路災情，五峰鄉長秋維書已與應變人員進駐鄉公所，持續進行搶修與應變作業，縣府與五峰鄉保持緊密聯絡，隨時給予協助，期盼將災害降到最低。
楊文科說，遇到瞬間豪雨，邊坡與山區風險明顯升高，用路人行經邊坡、橋梁路段務必減速慢行，留意落石、倒木及路面泥濘狀況；若遇道路封閉或管制，請配合改道。
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