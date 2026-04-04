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春雨鋒面往南了！粉專示警雲嘉南未來幾小時「留意強對流」
春雨鋒面已到達彰化，南部也有雨帶靠近，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據目前最新資料來看，鋒面南下時結構有稍微減弱，移動速度也有稍微加快，「不過還是慢」。稍早台中一帶有測得50至80毫米左右時雨量，比起先前苗栗時雨量破百的狀況，有稍微減少一些，不過依舊有造成局部積淹水的情況。
「觀氣象看天氣」表示，目前南北風交會位置已來到南彰化，即將抵達雲林，而在南高近海目前來看也有強回波訊號靠近，其中也伴隨閃電訊號。稍早在鋒面前緣層狀不穩定回波區域，在雲嘉南內陸也有誘發較強對流的訊號，未來幾個小時要特別留意。
至於台鐵動態，「觀氣象看天氣」表示，山線：苗栗-竹南站間（K132+700-800）單線雙向慢行、海線：大山-後龍（K136+600-K138）雙線慢行。苗栗-竹南間部分路線受損，工務單位現場搶修中。
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