苗栗暴雨成災！鍾東錦：相關局處長銷假上班 救災優先

苗栗縣今天清晨5、6點大雨不歇，後龍鎮多處地點累積雨量全台居冠，後龍高鐵特定區大面積積水，客家圓樓停車場停放的車輛已看不見輪胎，鎮公所成立災害應變中心，提醒民眾注意；南庄鄉道路有多處土石崩坍，交通中斷。

鍾東錦在臉書宣布「暴雨致災，瞬間急降雨，相關局處長銷假上班。」

臉書內容如下：

一晚大雨讓人睡不安穩，既希望可以下在集水區，又怕雨勢過大造成災情，果然一早各地就有許多地方排水不及，淹水地區逐漸擴大。尤其在山區因為多日旱情導致土地乾燥，大雨沖刷力道強勁，土石崩落機率恐怕不小，請周邊居民千萬小心。 「消防局、水利處、交工處等部分同仁返回工作崗位三級開設（現已提升為二級），調派抽水機趕赴各地。」 中港溪溪水暴漲，水庫進帳不小，但許多地區的排水無法因應如此大量的瞬間降雨，甚至淹水已達半個輪胎高，部分車輛拋錨水中。因故一早我便與消防局、水利處、交工處等緊盯各地災情，各相關局處同仁也陸續因此銷假返回工作崗位，針對各地災情進行排解疏通。 「老天給我們開了個玩笑，一則以喜一則以憂，但我們都會全力以赴，概括承受。」 搜集各地災情回報，抽水機緊急調派中，不要讓民眾泡在水中等太久。 以下道路請暫勿通行 ＃苗21線9k道路中斷 ＃苗21線12k ＃124線:23K，24K等多處 ＃124線龍門隧道口 ＃124乙線6-7k處

後龍鎮公所表示，今日因大雨後龍鎮許多地方陸續傳出災情，請大家務必注意安全，公所已於多處危險路段設置封鎖線，此外復興里高速公路（國道三號）下方因積水，車輛已不能行駛，行經時請繞道避免發生危險，公所防災中心已經成立，如有災情需通報，請撥專線037-730057 。民眾如需疏散撤離，避難收容所設於苗栗縣老人福利服務中心（新民里中心路121之5號）。

南庄鄉長羅春蓮也在網路社群貼文提醒，苗20 「台三線往南庄員林 南富」路段目前全淹．道路封閉；124乙縣道「田美攔河堰往菜堂下」路段雙向封閉；苗21線「東河往鹿場5公里處」落石崩塌，道路中斷；獅山村「龍門口隧道」前方樹枝倒塌 落石；田美村「往桂竹林方向」路上多處落石、淹水。她強調，連夜大雨，造成多處淹水，請用路人小心駕駛，請鄉親注意安全。

苗栗縣今天清晨五、六點大雨不歇，後龍鎮多處地點累積雨量全台居冠，後龍高鐵特定區大面積淹水。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣南庄鄉的聯外道路有多處土石坍方、積水，目前交通中斷。圖／南庄鄉長羅春蓮提供

苗栗縣南庄鄉的聯外道路有多處土石坍方、積水，目前交通中斷或實施管制。圖／南庄鄉長羅春蓮提供

苗栗縣今天清晨五、六點大雨不歇，後龍鎮多處地點累積雨量全台居冠，後龍高鐵特定區大面積淹水。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣南庄鄉的聯外道路有多處土石坍方、積水，目前交通中斷。圖／南庄鄉長羅春蓮提供

苗栗縣南庄鄉的聯外道路有多處土石坍方、積水，目前交通中斷。圖／南庄鄉長羅春蓮提供

苗栗縣後龍高鐵特定區大面積積水，客家圓樓停車場停放的車輛已看不見輪胎，鎮公所成立災害應變中心，提醒民眾注意。圖／民眾提供