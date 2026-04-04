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影／苗栗各地出現雨災 泥水灌進民宅、住家成湍急溪流

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供
清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供

苗栗縣今天凌晨和清晨豪雨一陣陣，尤其清晨五、六點大雨如灌水，各地出現地下道積水、民宅淹水、邊坡土石滑落等災情，鐵路運輸也受衝擊，台鐵竹南、苗栗路段因受豪大雨影響，目前暫時單線雙向行車。

台鐵表示，今日受豪大雨影響，苗栗=竹南水淹軌面，且東正線隧道口有落石，台鐵公司立即成立一級應變小組及中區應變分組因應，並指派工務單位前往處理。經工務回報目前苗栗=竹南間暫時以西正線雙向行車，為避免列車延誤擴大，部分南下列車將於竹南折返，部分北上列車將於苗栗折返，相關行車資訊請洽台鐵官網及車站公告；此外，橫山=九讚頭間（內灣線）中豐公路平交道水淹軌面，路線暫時不通，台鐵工務單位已前往查看，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

此外，苗栗高鐵站附近的停車場也淹水，有網友發文直呼「不知道裡面的車會不會變成泡水車」。

苗栗縣議員陳品安表示，苗栗滂沱下雨整夜，她凌晨收到非常多鄉親通知，全縣各地受大雨影響，已有多處積水、邊坡土石坍方等災情，令人憂心。一早台鐵也發佈「丙級災害規模」，苗栗部分站點已啟動公路接駁。

她說，目前是連假期間，她一早已致電縣府秘書長，請縣府盡快評估宣布停止上班上課，避免讓鄉親在風雨中冒險出門，並提醒各局處應立即了解雨勢災情，盡快協助民眾排除積水、落石等障礙。

清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝；通霄鎮通南里一處民宅灌進大量泥水，水勢在屋內有如湍急的溪流；通苑地區也出現數處邊坡土石滑落的災情。

清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供
清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮通南里一處民宅灌進大量泥水，水勢在屋內有如湍急的溪流。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮通南里一處民宅灌進大量泥水，水勢在屋內有如湍急的溪流。圖／民眾提供

苗栗縣通苑地區出現道路邊坡土石滑落災情。圖／陳品安提供
苗栗縣通苑地區出現道路邊坡土石滑落災情。圖／陳品安提供

清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供
清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供

清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供
清晨的大雨在苗栗各地造成災情，頭份市永貞宮出現積水，宮外廣場如同一片湖面，宮內積水淹沒腳踝。圖／民眾提供

苗栗縣通苑地區出現道路邊坡土石滑落災情。圖／陳品安提供
苗栗縣通苑地區出現道路邊坡土石滑落災情。圖／陳品安提供

苗栗縣 淹水 豪雨

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