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雨炸新竹！東區時雨量達 50.5mm 全市多處路樹災情與積水已排除

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安（中）。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安（中）。圖／聯合報系資料照片

受鋒面前緣影響，新竹市今天凌晨起遭遇強降雨襲擊，東區最大時雨量一度達 50.5mm。直至今日上午8時為止，竹市119受理案件計4件，包括路樹災情1件、民災積淹水2件、地下道積水1件。為確保民眾生命財產安全，市長高虹安指示市府強化三級應變中心開設，並嚴加因應及整備待命，全力防災。

高虹安表示，目前3起案件已排除，尚餘1件路樹災情列管中，無嚴重災情傳出，相關案件皆由消防局、警察局、工務處及養工處等單位處置中。為避免強降雨可能造成的災情及損失，市府將持續密切掌握此波鋒面動態及降雨情資，並將迅速應變。

消防局表示，今天日上午至明天日中午過後，竹市仍有短延時強降雨情形，預估最大時雨量達20至30mm，全市累積日雨量最高為30至100mm。受到鋒面徘徊台灣上空影響，本周末竹苗區天氣不穩，預估將出現短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，請民眾隨時留意最新氣象與防災資訊，外出時注意行車安全，避免前往山區及海邊從事登山、溪遊、釣魚等活動，以防發生落石、土石流或強浪意外。同時，低窪地區居民應預先檢查排水設施，並留意積水與淹水情形，共同提升防災警覺，確保人身與財產安全。

市府提醒，民眾可再次檢查並整理居家周邊環境，疏通排水系統，避免因積水而造成不便或損失。如有沙包需求，可先至各區區公所領取沙包備用。降雨期間，外出時務必注意行車安全，路面濕滑，請減速慢行，以確保自身安全；若行經地下道時發現有積淹水情況，柵欄將會自動或手動放下，請民眾務必遵守指示，切勿強行闖越，以免發生危險。

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