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鍾東錦：苗栗部分道路受阻搶修 相關局處銷假上班

中央社／ 苗栗縣4日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系資料照
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系資料照

苗栗縣今天大雨成災，苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗災害應變中心已三級開設，要求消防、水利及交通工務等相關局處人員銷假上班，調派設備投入救災；部分道路受阻正在搶修中。

鍾東錦說，以下道路請暫勿通行，包括南庄鄉苗21線9公里及12公里處道路中斷，南庄地區的124線23公里及龍門隧道口，以及124乙線6至7公里處均因災情導致交通受阻，相關單位正進駐搶修。

中央氣象署發布豪雨特報，受到鋒面影響易有短延時強降雨，今天新竹縣及苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹市有局部大雨或豪雨發生，南投至台南及桃園以北有局部大雨發生的機率。

鍾東錦上午在臉書（Facebook）發文指出，一晚大雨讓人睡不安穩，既希望可以下在集水區，又怕雨勢過大造成災情，一早各地就有許多地方排水不及，淹水地區逐漸擴大。

鍾東錦指出，尤其山區因為多日旱情導致土地乾燥，大雨沖刷力道強勁，土石崩落機率恐怕不小，請周邊居民小心。

鍾東錦表示，暴雨致災，瞬間急降雨，相關局處長銷假上班，包括消防局、水利處、交通工務處等部分人員返回工作崗位三級開設，調派抽水機趕赴各地。

關於災情，鍾東錦指出，中港溪溪水暴漲，水庫進帳不小，但許多地區的排水無法因應如此大量的瞬間降雨，甚至淹水已達半個輪胎高，部分車輛拋錨水中，持續搜集各地災情回報，抽水機緊急調派中，不要讓民眾泡在水中等太久。

新竹縣 台中市 南庄 鍾東錦

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