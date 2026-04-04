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雷雨當空！台中機場暫停地面作業 部分航班可能延誤

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
雷雨示警區域範圍圖。圖／取自中央氣象署網站
雷雨示警區域範圍圖。圖／取自中央氣象署網站

民航局說，因雷雨當空，台中機場上午8時16分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

中央氣象署發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹市有局部大雨或豪雨發生，南投至台南及桃園以北有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣。

新竹縣 台中市 苗栗縣 機場

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