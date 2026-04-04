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致災性豪雨發威 台鐵苗栗至竹南間水淹軌面暫時不通
今天鋒面影響，受豪大雨影響，台鐵苗栗=竹南間（K132+700~800）水淹軌面，且東正線隧道口有落石，台鐵立即成立公司一級應變小組及中區應變分組因應，並指派工務單位前往處理。
台鐵說，經工務回報目前苗栗=竹南間暫時以西正線雙向行車，為避免列車延誤擴大，部分南下列車將於竹南折返，部分北上列車將於苗栗折返，詳情行車資訊，洽台鐵官網及車站公告。
另橫山=九讚頭間（內灣線）中豐公路平交道（K20+535）水淹軌面，路線暫時不通，台鐵公司工務單位前往查看。
中央氣象署發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣及苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹市有局部大雨或豪雨發生，南投至台南及桃園以北有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣。
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