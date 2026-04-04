大雷雨開炸嘉義縣！持續至上午8時30分 有9級以上強陣風發生

中央氣象署發布嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分；有9級以上強陣風發生，並伴隨瞬間較大雨勢，慎防低能見度。

鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象署已發布豪雨特報，新竹縣及苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹市有局部大雨或豪雨發生，南投至台南及桃園以北有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣。

今、明兩天鋒面影響；氣象署表示，今天至明晨西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部天氣較涼；明天白天起中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。今天馬祖有低雲或局部霧影響能見度。