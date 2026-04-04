最狂春雨「強度不輸梅雨」 粉專：煙囪雲續肆虐苗栗 旱象可解但易致災

最強春雨正在影響台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，滿嚴重的，這種降雨會造成災情，雨帶幾乎卡在苗栗一個晚上。從深夜到現在強對流幾乎呈線性，可以說輻合位置剛好就位於竹苗一帶，為列車效應的情況。短短不到7小時，已降下超過300毫米的極端降雨。以往比較常出現在梅雨或西南氣流等環境，在春雨鋒面的背景下是不太常見的。

春雨一般缺乏在充足的動力條件支持，「觀氣象看天氣」表示，現在甚至在苗栗八甲等地，還出現破百的時雨量達103.5毫米，目前已達大豪雨警戒。好消息是雨帶目前開始緩慢南移中，但雨勢預估仍會持續一段時間，目前正緩慢往南擴展中。

「觀氣象看天氣」表示，煙囪雲持續肆虐苗栗，多處累積雨量已破300毫米，而且還在快速累積中，「這波春雨相當誇張強度不輸梅雨」，好處是可讓水庫大進補，壞處是要嚴防淹水災情。「極端降水一喜一憂，旱象可解，但容易成災」。

目前煙囪雲有逐漸往南移動的現象，「觀氣象看天氣」表示，稍後台中也要留意一下。而目前在海峽南部正有強對流在發展並往東移動，移動的過程若沒減弱太多，預計中午前後就會影響南部地區，而帶來較大雨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。