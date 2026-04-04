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竹苗淹水1級警戒驚見紫爆 粉專：鋒面南移 「中彰投」特別提高警覺
鋒面影響，台南以北出現豪大雨；今天截至目前的累積雨量，苗栗大河已突破300毫米。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，煙囪雲持續影響竹苗地區，目前苗栗的雨勢相當驚人。除了時雨量「破百」之外，多數鄉鎮3小時累積雨量更已達200毫米以上，已經來到大豪雨等級。
根據水利署防災資訊網，淹水警戒包括：新竹縣一級警戒 : 五峰鄉，二級警戒 : 北埔鄉、竹東鎮、橫山鄉。苗栗縣一級警戒 : 通霄鎮、後龍鎮、南庄鄉、苗栗市、造橋鄉、西湖鄉、公館鄉、獅潭鄉、頭屋鄉、頭份市、銅鑼鄉、三灣鄉、竹南鎮。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著鋒面持續向南移動，接下來台中、彰化、南投一帶也要特別提高警覺，慎防短時強降雨、雷擊、強陣風與積淹水，中部地區民眾務必多加留意最新天氣資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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