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春雨鋒面殺到！專家示警對流胞恐從竹苗轉戰台中 下午到晚間南部當心
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天新竹縣及苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹市有局部大雨或豪雨發生，南投至台南及桃園以北有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大豪雨地區：新竹縣、苗栗縣。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面來到北台灣上空，目前竹苗一帶的對流胞發展非常旺盛，而且移動緩慢，稍早苗栗的時雨量有破百的紀錄。
吳聖宇表示，再來要留意這個對流胞會不會往台中一帶的中部地區移動，海峽南部也有對流系統在靠近，下午到晚間南部地區也要留意。
新竹以北地區現在降雨較緩和，但吳聖宇表示，模式預報後續仍不定時會有短暫陣雨或雷雨機會，仍不可以掉以輕心。
吳聖宇說，整個降雨可能仍要等到明天中午過後才會真正趨緩下來，這段期間提醒大家都要留意，尤其是西半部地區更要小心。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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