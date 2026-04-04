致災性短延時強降雨來了！台南以北豪大雨 國家級警報狂響

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，新竹縣及苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，台中市及新竹市有局部大雨或豪雨發生，南投至台南及桃園以北有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大豪雨：新竹縣、苗栗縣。豪雨：新竹市、台中市。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市。

中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時13分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。警戒區域：新竹縣竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉，苗栗縣苗栗市、通霄鎮、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

氣象署另針對新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時13分。

此外，氣象署發布災防告警，警戒範圍包括宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新北市逮魚堀溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區），持續時間至上午9時18分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。