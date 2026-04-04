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最強春雨鋒面恐致災 專家示警中南部：降雨訊號最顯著「強度最猛烈」

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
雨區擴大、雨勢增強。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
雨區擴大、雨勢增強。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天是清明連假的第2天，鋒面影響，台中以北已有明顯降雨。最強春雨鋒面報到，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，自昨晚開始，由於受春雨鋒面接近以及隨後通過的影響，台南以北地區降雨機率增加，再度轉為零星短暫陣雨或雷雨天氣，並易伴隨著強勁陣風及閃電等劇烈天氣現象。

他說，至今天白天之前，降雨區域將隨鋒面移動而擴大到全台，雨勢也有持續再增強的趨勢。其中，中南部地區（含山區）降雨訊號最為顯著，降雨強度也最為猛烈，降雨等級在大雨至豪雨之間。外出活動建議除需攜帶雨具備用外，也要留意自身的安全維護。低窪地區易有積淹水情事發生；山區除有強勁陣風外，也要嚴防因強降雨肇致土石鬆落等坡地災害。

至於何時降雨趨緩，林得恩表示，一直要等到明天白天過後，這波春雨鋒面結構才會變差，降雨逐漸減緩；提醒留意的是，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會，其它地區亦有零星短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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