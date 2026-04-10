穩定民生供應 振宇五金：塑膠商品跨區調度未限購

石化原料價格波動，塑膠商品受市場關注，振宇五金表示，配合經濟部穩定民生供應措施，已啟動跨區庫存調度，全台94家門市與3座物流倉儲進行商品補貨與調撥，目前全台門市維持正常銷售，未實施限購。

振宇五金3月合併營收達新台幣1億9657萬元，較去年同期成長4.66%；累計1至3月合併營收達5億8591萬元，年增6.11%。

振宇五金表示，3月營收成長主要受惠清明節前後，居家修繕與清掃需求升溫及展店效益持續發酵，帶動業績穩健成長，加上積極配合政策穩定民生物資供應，首季營收穩健成長。

從商品銷售結構觀察，振宇五金表示，第1季除受季節性修繕需求帶動外，民生與居家維護相關品類整體表現穩健，顯示消費需求仍以日常剛性採購為主。部分商品則因市場關注度升高，帶動短期需求增溫，累計1至3月以「居家用品」成長幅度最為顯著，年增18.32%；「刀剪園藝」與「水電材料」分別成長7.41%及6.86%。

振宇五金表示，也配合經濟部穩定民生供應相關措施，已啟動跨區庫存調度機制，結合全台94家門市與3座物流倉儲進行商品補貨與調撥，目前全台門市均維持正常銷售，未實施限購，呼籲民眾依實際需求理性採購，共同維護市場供需穩定。

在通路布局方面，振宇五金近年展店重心以北部及南部人口密集區為主，全台門市總數達95家，台中門市數達30家，全台門市逐步邁向百店規模。

不過，從另一端的消費需求看，家具市場則呈現不同節奏，台灣連鎖家具龍頭詩肯表示，去年房市交易量減少，作為房市落後指標的家具產業，通常在交屋後3至6個月才會反映實際需求，但今年上半年家具銷售動能偏弱的同時，第1季有成長表現實屬不易，也體現去年體質調整的成果。

展望後市，詩肯表示，若台灣房市交易量在2026年下半年逐步築底回升，並帶動交屋潮釋出，家具產業有望出現遞延需求回補。詩肯也指出，油價高漲也造成通膨隱憂，若戰爭無法在短時間內結束，恐難避免萬物皆漲，對內需消費產業不會是好消息，對於今年營運審慎看待。