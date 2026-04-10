抗塑膠袋之亂！台中3公有市場6活動276處回收站「減塑享好康」

美伊戰爭影響全球石化原料供應鏈，引爆國內「塑膠袋之亂」，價格飆漲、甚至有錢也買不到。台中市環保局攜手3處公有零售市場共同舉辦6場次「帶袋逛市場減塑享好康」巡迴設攤活動，並及設置276處「二手袋循環回收站」，鼓勵市民響應自備購物袋、重複使用及資源共享。

環保局說明，為加強源頭減塑宣傳及提升民眾參與意願，環保局今年結合台中市福安、東光及南屯等3處公有零售市場，配合展開6場次巡迴設攤活動。此外，為減少使用塑膠袋，呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋，省荷包又環保。

環保局指出，若臨時有購物袋需求，可至市場、量販店、藥局及超市等276處「二手袋循環回收站」取用，有多餘的袋子亦可捐袋回收；環境部資源循環署近期也推出「袋袋相傳」二手袋循環平台。

環保局提醒，巡迴設攤活動計6場次、每場次上午9時30分至11時30分，分別為福安公有零售市場2場次（4月18日及7月24日）、東光公有零售市場2場次（5月16日及8月27日），以及南屯公有零售市場2場次（6月18日及9月24日）；活動當日民眾若自備環保袋或環保容器至市場消費盛裝，或捐出家中閒置乾淨堪用二手環保提袋或紙提袋（至少A4大小），即可至環保局設攤處兌換限量宣導品。

環保局指出，活動期間推出臉書打卡加碼抽獎活動，民眾只要自備環保袋（環保容器）消費盛裝與指定任務合影照片，上傳至「台中好環保」臉書活動貼文完成打卡，即可參加抽獎活動，從源頭減塑提升環保效益。最新活動訊息詳情，請關注環保局資源回收網及台中好環保粉絲專頁。