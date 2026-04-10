快訊

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

抗塑膠袋之亂！台中3公有市場6活動276處回收站「減塑享好康」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
二手袋循環回收站。圖／台中市環保局提供
二手袋循環回收站。圖／台中市環保局提供

美伊戰爭影響全球石化原料供應鏈，引爆國內「塑膠袋之亂」，價格飆漲、甚至有錢也買不到。台中市環保局攜手3處公有零售市場共同舉辦6場次「帶袋逛市場減塑享好康」巡迴設攤活動，並及設置276處「二手袋循環回收站」，鼓勵市民響應自備購物袋、重複使用及資源共享。

環保局說明，為加強源頭減塑宣傳及提升民眾參與意願，環保局今年結合台中市福安、東光及南屯等3處公有零售市場，配合展開6場次巡迴設攤活動。此外，為減少使用塑膠袋，呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋，省荷包又環保。

環保局指出，若臨時有購物袋需求，可至市場、量販店、藥局及超市等276處「二手袋循環回收站」取用，有多餘的袋子亦可捐袋回收；環境部資源循環署近期也推出「袋袋相傳」二手袋循環平台。

環保局提醒，巡迴設攤活動計6場次、每場次上午9時30分至11時30分，分別為福安公有零售市場2場次（4月18日及7月24日）、東光公有零售市場2場次（5月16日及8月27日），以及南屯公有零售市場2場次（6月18日及9月24日）；活動當日民眾若自備環保袋或環保容器至市場消費盛裝，或捐出家中閒置乾淨堪用二手環保提袋或紙提袋（至少A4大小），即可至環保局設攤處兌換限量宣導品。

環保局指出，活動期間推出臉書打卡加碼抽獎活動，民眾只要自備環保袋（環保容器）消費盛裝與指定任務合影照片，上傳至「台中好環保」臉書活動貼文完成打卡，即可參加抽獎活動，從源頭減塑提升環保效益。最新活動訊息詳情，請關注環保局資源回收網及台中好環保粉絲專頁。

自備環保容器。圖／台中市環保局提供
自備環保容器。圖／台中市環保局提供

美伊戰爭 台中市 塑膠袋

延伸閱讀

她讚好市多這款購物袋用10年很耐操 愛用者認同：一袋傳三代

環境部推動二手袋循環機制　盼加大減塑力道

環境部攜建國花市減塑升級 設示範淨區推循環袋

響應環境部減塑計畫　一銀募集逾1.6萬個循環袋

相關新聞

塑膠袋之亂！彰化滷肉飯外帶多10元 多店公告塑膠袋額外收費

中東戰火竟然燒向菜市場，「塑膠袋之亂」持續延燒，彰化不少小吃店家紛紛公告塑膠袋需額外收費，甚至連紙盒也連帶調漲。有民眾抱怨，日前到彰化市一家店買滷肉飯加荷包蛋，結帳時多了10元，業者告知「因為外帶用便當盒要加10元」，將經驗分享上網後，引發熱烈討論。

影／「全開麥」塑膠袋之亂有錢也買不到？攤商民眾大調查竟有共同心聲

中東戰情膠著重創全球石化供應鏈，受限於國際油價飆漲，輕油運輸受阻，上游原料斷鏈，往下衝擊聚乙烯（塑膠粒），政府共識確保醫療優先供應，導致國內塑膠袋出現嚴重供需失衡，各大通路紛紛祭出限購令。行政院與經濟部雖緊急啟動平價機制並宣布漲幅上限，這場混亂不僅引發通膨焦慮，更讓政府「左手減塑、右手撒袋」的政策矛盾浮上檯面。

塑膠袋難買貨架上消失又現身掀疑雲 小吃業者：誰在發國難財？

塑膠袋之亂未平息，嘉義餐飲小吃店與商圈業者為手提花袋及內袋缺貨叫苦，嘉市商圈文化促進會榮譽理事長劉慶宗。日前北上出席經濟部召集全國30個商圈代表會議，批缺花袋及內袋，原本難買的塑膠袋，會後在短短1天內「神奇補貨」，讓市場質疑聲浪升高，是否有盤商囤貨操控供需，牟取暴利。

南市嚴查防囤貨…塑膠原料漲4成 零售包材價格微幅上揚

因應美伊戰事引發石化原料供應疑慮，台南市法制處會同經濟發展局及法務部調查局台南市調查處，自上月30日起展開聯合查緝專案，針對塑膠製品業者、包材供應商、百貨零售業及連鎖賣場實地查核價格調整與供貨情形，並加入台南地檢署「查緝民生犯罪聯繫平台」，以行政稽查及司法調查同步防範違法囤積與哄抬物價行為。

追查塑膠袋之亂漲幅原因 北檢二度實地查訪攤商、小吃店

美伊戰爭衝擊全球石化原料供應，引爆台灣塑膠袋之亂，台北地檢署為掌握近日塑膠袋等塑化製品供貨與價格變動情形，今日上午再度啟動實地查訪行動，會同警調及行政機關深入雙北市場第一線，了解實際供應及價格狀況。

塑膠內袋漲1倍！龔明鑫：平價方案塑膠袋1周後上架 有3路徑可取得

經濟部今天舉辦「關懷市場與夜市塑膠製品影響現況」座談會，邀集公有市場及夜市31位代表參加，新北市公有市場聯合總會理事長林文貴透露，塑膠內袋漲幅兇，過年前過年後漲了1倍之多，所幸經濟部推出平價專案，媒合塑膠袋採購管道。經濟部表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。