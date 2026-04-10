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林敏雄：全聯塑膠袋不限購不漲價 否則會引起恐慌

中央社／ 台北10日電

中東戰爭衝擊全球石化原料供應，牽動國內物價，部分量販賣場陸續對塑膠袋等祭出限購措施。全聯董事長林敏雄今天表示，目前全聯塑膠包材供貨穩定，不會限購、不會漲價，否則將引起市場恐慌，一定會撐到不得不漲時才會漲價。

針對中東戰爭影響，林敏雄表示，若油價持續飆漲，物價一定會上升，「現在還在壓，這是我們的責任」，如果要漲也要合理；至於是否可再撐個半年，他則說，「盡量，畢竟物價不是我能控制的。」

林敏雄指出，目前全聯價格都還沒有調整，塑料包材也還沒有缺貨，雖有其他通路宣布限購塑膠袋，但全聯一旦開口就會引起恐慌，因此不會限購，也不讓廠商漲價，「全聯只有到了不能不漲的時候才會漲價，一定會是最後的那一個。」

林敏雄表示，全聯與上游廠商合作關係良好，庫存掌握仍充足，現在漲價沒道理，但能堅持多久不敢講，若廠商的庫存都完全消化，那就不得不漲了。

另外，由於Uber是Grab最大股東之一，針對Grab併購foodpanda台灣業務案，林敏雄表示，Uber有股份代表有發言權，呼籲公平會應持續維護市場公平競爭機制，盡量避免壟斷情形發生。

全聯 塑膠袋 林敏雄

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