塑膠袋之亂！彰化滷肉飯外帶多10元 多店公告塑膠袋額外收費

中東戰火竟然燒向菜市場，「塑膠袋之亂」持續延燒，彰化不少小吃店家紛紛公告塑膠袋需額外收費，甚至連紙盒也連帶調漲。有民眾抱怨，日前到彰化市一家店買滷肉飯加荷包蛋，結帳時多了10元，業者告知「因為外帶用便當盒要加10元」，將經驗分享上網後，引發熱烈討論。

民眾表示，他第一次到該店消費，點了滷肉飯30元、荷包蛋15元，原以為共45元，但結帳時卻被收55元。他當場反映金額有誤，店家才說明因外帶使用便當盒需加收10元。雖然店家今天未營業無法回應，但隔壁店家指出，外帶通常裝的飯量較多，才會反映在價格上。

也有不少網友分享，有些店家因外帶份量比內用多，因此外帶價格本來就比較貴；不過該民眾認為，自己是在結帳時才被告知計費方式，觀感不佳，也質疑是近期包材漲價，店家將成本轉嫁給消費者。

彰化民眾到菜市場也能感受到塑膠袋取得不易。林姓婦人表示，現在不少早餐店不提供塑膠提袋，有時買的量多相當不方便；也有民眾到市場買菜未自備袋子，還被業者提醒要減塑自備。另有店家張貼公告，紙碗、紙盒需多收3至5元，塑膠提袋則收費1至2元不等。

彰化縣府消保官表示，近日確實有少數民眾來電詢問塑膠袋是否漲價，縣府也已邀集彰化地檢署、調查站及警局，聯合強化查緝機制，以穩定物價。經實際了解，製造端認為原料漲幅並不劇烈，目前也沒有短缺或囤貨情況。

不過，針對消費端包材價格上漲情形，消保官提醒，依據消保法第4條，業者提供商品與服務時，須提供充分資訊給消費者，包括售價資訊及相關費用，建議以公告或事前告知方式說明清楚，以減少消費糾紛並維護商譽。

中東戰火竟然燒向菜市場，「塑膠袋之亂」持續延燒，不少店家因塑膠包材成本增加，請消費者自備袋子。記者林敬家／攝影