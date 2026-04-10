影／「全開麥」塑膠袋之亂有錢也買不到？攤商民眾大調查竟有共同心聲

中東戰情膠著重創全球石化供應鏈，受限於國際油價飆漲，輕油運輸受阻，上游原料斷鏈，往下衝擊聚乙烯（塑膠粒），政府共識確保醫療優先供應，導致國內塑膠袋出現嚴重供需失衡，各大通路紛紛祭出限購令。行政院與經濟部雖緊急啟動平價機制並宣布漲幅上限，這場混亂不僅引發通膨焦慮，更讓政府「左手減塑、右手撒袋」的政策矛盾浮上檯面。

「塑膠袋之亂」燒不停，有網友抱怨，買東西老闆拒絕提供塑膠袋，但老闆也哀號一捲塑膠袋從145元噴漲到250元，雖然政府喊增產「每人每天有10個塑膠袋」，但多數攤商和民眾卻感受到了嗎？「全開麥」單元實際街頭調查攤商和民眾,請他們投票說心聲，他們的第一名答案竟然是一樣的,結果讓人很意外！