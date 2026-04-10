聽新聞
0:00 / 0:00
影／「全開麥」塑膠袋之亂有錢也買不到？攤商民眾大調查竟有共同心聲
中東戰情膠著重創全球石化供應鏈，受限於國際油價飆漲，輕油運輸受阻，上游原料斷鏈，往下衝擊聚乙烯（塑膠粒），政府共識確保醫療優先供應，導致國內塑膠袋出現嚴重供需失衡，各大通路紛紛祭出限購令。行政院與經濟部雖緊急啟動平價機制並宣布漲幅上限，這場混亂不僅引發通膨焦慮，更讓政府「左手減塑、右手撒袋」的政策矛盾浮上檯面。
「塑膠袋之亂」燒不停，有網友抱怨，買東西老闆拒絕提供塑膠袋，但老闆也哀號一捲塑膠袋從145元噴漲到250元，雖然政府喊增產「每人每天有10個塑膠袋」，但多數攤商和民眾卻感受到了嗎？「全開麥」單元實際街頭調查攤商和民眾,請他們投票說心聲，他們的第一名答案竟然是一樣的,結果讓人很意外！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。