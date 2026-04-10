塑膠袋難買貨架上消失又現身掀疑雲 小吃業者：誰在發國難財？

塑膠袋之亂未平息，嘉義餐飲小吃店與商圈業者為手提花袋及內袋缺貨叫苦，嘉市商圈文化促進會榮譽理事長劉慶宗。日前北上出席經濟部召集全國30個商圈代表會議，批缺花袋及內袋，原本難買的塑膠袋，會後在短短1天內「神奇補貨」，讓市場質疑聲浪升高，是否有盤商囤貨操控供需，牟取暴利。

劉慶宗指出，盛裝湯水的耐熱內袋與常見手提花袋，幾乎「一袋難求」，沒想到會議發言，媒體報導24小時，情勢急轉直下。原本供貨商空蕩貨架，迅速補滿花袋內袋，供貨「瞬間回穩」。劉慶宗對這樣反差，直言「太不尋常」，加深對市場遭操控的質疑，認為可能有盤商業者在經濟部及輿論壓力下，緊急釋出庫存，疑有盤商趁亂囤貨，發中東戰事引發的「國難財」。

劉慶宗經營半畝園牛肉麵，曾奪牛肉麵比賽冠軍，他說，先前跑遍供應商買不到花袋及盛裝熱食的耐熱內袋，「不只我們，很多店家都撐得很辛苦」，價格從每包20元漲至30、40元，成本增加。雖前缺貨暫時緩解，劉慶宗憂心只是短期現象，政府宣稱塑膠原料供應未短缺，卻出現市場斷貨與價格波動，很難不讓人懷疑背後有盤商囤貨操控。

對此，嘉義地檢署表示，民生犯罪查緝平台檢調與縣市府持續市場稽查，針對塑膠袋等民生物資價格與供貨調查，目前未發現囤積或哄抬價格等不法情事，針對市場質疑是否有盤商囤貨操控供需，牟取暴利，將持續追查。市府建設處指出，經查大型賣場與超市供貨穩定，僅部分品項因需求集中出現短暫缺貨，價格波動在合理範圍。涉及囤貨哄抬價格，因市府不具司法警察權，須由檢調查辦。從「一袋難求」到「一夜補貨」，塑膠袋市場變化，究竟是供應鏈短暫失靈，還是人為操控市場，有待司法等相關單位抽絲剝繭，還原真相。

嘉市商圈文化促進會榮譽理事長劉慶宗日前到經濟部反應批缺花袋及內袋，原本難買的塑膠袋1天內「神奇補貨」，質疑市場盤商囤貨操控供需，牟取暴利。圖／劉慶宗提供