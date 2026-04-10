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塑膠袋難買貨架上消失又現身掀疑雲 小吃業者：誰在發國難財？
塑膠袋之亂未平息，嘉義餐飲小吃店與商圈業者為手提花袋及內袋缺貨叫苦，嘉市商圈文化促進會榮譽理事長劉慶宗。日前北上出席經濟部召集全國30個商圈代表會議，批缺花袋及內袋，原本難買的塑膠袋，會後在短短1天內「神奇補貨」，讓市場質疑聲浪升高，是否有盤商囤貨操控供需，牟取暴利。
劉慶宗指出，盛裝湯水的耐熱內袋與常見手提花袋，幾乎「一袋難求」，沒想到會議發言，媒體報導24小時，情勢急轉直下。原本供貨商空蕩貨架，迅速補滿花袋內袋，供貨「瞬間回穩」。劉慶宗對這樣反差，直言「太不尋常」，加深對市場遭操控的質疑，認為可能有盤商業者在經濟部及輿論壓力下，緊急釋出庫存，疑有盤商趁亂囤貨，發中東戰事引發的「國難財」。
劉慶宗經營半畝園牛肉麵，曾奪牛肉麵比賽冠軍，他說，先前跑遍供應商買不到花袋及盛裝熱食的耐熱內袋，「不只我們，很多店家都撐得很辛苦」，價格從每包20元漲至30、40元，成本增加。雖前缺貨暫時緩解，劉慶宗憂心只是短期現象，政府宣稱塑膠原料供應未短缺，卻出現市場斷貨與價格波動，很難不讓人懷疑背後有盤商囤貨操控。
對此，嘉義地檢署表示，民生犯罪查緝平台檢調與縣市府持續市場稽查，針對塑膠袋等民生物資價格與供貨調查，目前未發現囤積或哄抬價格等不法情事，針對市場質疑是否有盤商囤貨操控供需，牟取暴利，將持續追查。市府建設處指出，經查大型賣場與超市供貨穩定，僅部分品項因需求集中出現短暫缺貨，價格波動在合理範圍。涉及囤貨哄抬價格，因市府不具司法警察權，須由檢調查辦。從「一袋難求」到「一夜補貨」，塑膠袋市場變化，究竟是供應鏈短暫失靈，還是人為操控市場，有待司法等相關單位抽絲剝繭，還原真相。
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