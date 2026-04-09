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南市嚴查防囤貨…塑膠原料漲4成 零售包材價格微幅上揚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供
為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供

因應美伊戰事引發石化原料供應疑慮，台南市法制處會同經濟發展局及法務部調查局台南市調查處，自上月30日起展開聯合查緝專案，針對塑膠製品業者、包材供應商、百貨零售業及連鎖賣場實地查核價格調整與供貨情形，並加入台南地檢署「查緝民生犯罪聯繫平台」，以行政稽查及司法調查同步防範違法囤積與哄抬物價行為。

目前查核結果顯示，尚未發現業者囤貨情形，但塑膠原料價格自美伊戰事以來已上漲逾四成，報價頻率也由每月一次調整為每十日一次。部分工廠已將成本上漲反映至產品售價，但仍吸收部分成本，未一次全面調漲。零售端常見塑膠包材如背心袋等價格，普遍比戰事前上漲五至十元，主要反映原料缺貨，並無哄抬情事。消費者近期大量囤購塑膠包材的現象已趨緩。

此外，市府也加強查核與民生飲食密切相關的瓦斯價格，分別至溪北及溪南查核瓦斯零售業及分裝場，目前瓦斯價格仍屬平穩。

消保官表示，將持續查核民生物資，若發現破壞市場秩序等違法行為，會移請主管機關或檢調偵辦；並呼籲民眾理性消費，避免過度囤貨，以免助長哄抬價格空間。交易時應索取收據或發票，如發現業者惡意囤積或報價過高，可向市府或權責機關檢舉，確保市場價格平穩及交易公平合理。

為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供
為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供

為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供
為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供

為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供
為防塑膠製品出現異常價格波動與囤積現象，台南市法制處啟動聯合查緝專案，嚴查違反交易秩序行為。圖／台南市法制處提供

零售業 台南 塑膠袋

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