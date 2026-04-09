追查塑膠袋之亂漲幅原因 北檢二度實地查訪攤商、小吃店

美伊戰爭衝擊全球石化原料供應，引爆台灣塑膠袋之亂，台北地檢署為掌握近日塑膠袋等塑化製品供貨與價格變動情形，今日上午再度啟動實地查訪行動，會同警調及行政機關深入雙北市場第一線，了解實際供應及價格狀況。

台北市部分，由檢察事務官組長許瑞蘋會同調查局台北市調查處、台北市刑大及中正第一分局、台北市消保官、市場處及商業處等單位，查訪中正區城中市場的五金行、小吃店及周邊攤商。店家反應，塑膠紅花袋、耐熱袋及紙碗塑膠蓋近期上游表示供貨量略有縮減，進貨成本微幅調漲，惟整體市場交易尚屬正常，未發現有刻意囤積、哄抬價格或混淆標示等異常情事。

新北市部分，由檢察事務官組長趙怡晴會同調查局新北市調查處、新北市刑大及新店分局、新北市經濟發展局、消保官等單位，實地查訪新店區建國市場周邊商行，雖有店家表示小型耐熱袋、背心袋有缺貨情形，將依未來價格變動情形評估是否進貨，並在店內張貼告示鼓勵顧客自備購物袋，惟尚無明顯異常情形。

北檢指出，檢方將持續透過跨區域聯合實地查訪，掌握塑化製品由供應端至零售端之流通及價格變化脈絡，並強化聯繫平臺之情資整合與動態監測，一旦發現人為操縱供需或價格異常情形，將即時介入查處，確保市場運作機制健全，穩定民生物資供應與社會大眾信心。