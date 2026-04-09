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塑膠內袋漲1倍！龔明鑫：平價方案塑膠袋1周後上架 有3路徑可取得

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部舉辦「關懷市場與夜市塑膠製品影響現況」座談會，經長龔明鑫表示，平價方案首批塑膠袋最快1周可上市。記者陳儷方／攝影
經濟部舉辦「關懷市場與夜市塑膠製品影響現況」座談會，經長龔明鑫表示，平價方案首批塑膠袋最快1周可上市。記者陳儷方／攝影

經濟部今天舉辦「關懷市場與夜市塑膠製品影響現況」座談會，邀集公有市場及夜市31位代表參加，新北市公有市場聯合總會理事長林文貴透露，塑膠內袋漲幅兇，過年前過年後漲了1倍之多，所幸經濟部推出平價專案，媒合塑膠袋採購管道。經濟部表示，從塑膠粒至塑膠袋成品到需求方手上，約需1個星期。

經濟部長龔明鑫座談會後表示，綜合各市場代表反映意見，可以看出現在塑膠袋是沒缺，但供應商會限量供應，價格也有調漲，尤其是內袋部分，漲得更凶，比日前商圈座談會業者反映的漲幅還大，一般塑膠袋漲幅約3成，內袋漲幅則是不好說，他擔心會產生定錨效果，原本沒漲那麼多的跟進調高售價。

經濟部因應石化原料推出塑膠袋平價方案，中油提供5000噸原料乙稀，平價賣給台塑，台塑生產塑膠粒後給20家合作的塑膠袋廠商生產，再平價供應給通路，龔明鑫表示，首批乙稀10日可出貨給台塑，力拼1周後首批平價塑膠袋可上市；他同時表示，平價方案會優先處理內袋問題，因為外袋還有環保袋可以替代。

至於平價方案的塑膠袋可以去哪裡買？龔明鑫說，市場、商圈、夜市等業者可以跟原供應商買，但先讓經濟部知道是哪些供應商，經濟部來接洽提供平價塑膠袋，或是直接向經濟部提出塑膠袋需求，經濟部讓合作塑膠袋廠生產後直接交貨。另外，小北百貨及振宇五金未來也可以買到平價方案的塑膠袋。

龔明鑫同時說明經濟部的稽核機制，中油生產的原料就是供應給台塑跟台聚，他們生產的塑膠粒供應給20家合作的塑膠袋廠商，這些廠商供應對象及價錢也很好查。

經濟部 塑膠袋 龔明鑫

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