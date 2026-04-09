桃檢鐵腕溯源稽查不中斷 今直搗塑膠包材上游阻囤積哄抬

中東戰爭導致全球石化原料供鏈不穩，塑膠袋缺貨導致塑膠袋之亂，繼Costco之後，家樂福也祭出限塑令，實施耐熱袋及垃圾袋的限購措施，立委邱議瑩9日質詢時表示，經濟部一方面說塑膠袋供應無虞，一方面家樂福限購塑膠袋，到底情況如何？經濟部表示，塑膠袋數量是足夠的。

2026-04-09 15:46