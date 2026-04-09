不滿遭汙名為塑膠袋之亂元凶 台塑南區六大工會發聯合聲明反駁

中東戰爭爆發後，國內發生的塑膠袋之亂尚未平息，立委鍾佳濱指控台塑要負相關責任。為此台塑南區六大工會理事長發表聯合聲明指出，3月塑膠袋原料聚乙稀的供應量已增量供應，漲價幅度的價差也由台塑公司自行吸收，絕無「假減產、真哄抬價格」，嚴厲譴責不當指控。

針對日前立委質疑，近期民生用塑膠袋漲價事件中，台塑疑似「假減產、真哄抬價格」一事。台塑林園工會、台塑仁武工會、台朔重工仁武工會、南亞仁武企業工會、南亞關係企業工會及台塑貨運關係企業工會等南區六大工會理事長聯名聲明如下。

南區六大工會表示，依據公司營銷紀錄顯示，今年3月公司供應國內廠商塑膠袋原料聚乙稀供應量2萬194公噸，較1、2月國內月平均銷售量1萬7621公噸，增加2573公噸，也較去年月平均銷售實績1萬6897公噸，增加3297公噸，（PE）數量高於平時月平均量19.5%，已是增量供應。

此外，銷售金額漲價幅度小於中油供應給台塑乙烯原料的漲價幅度，價差由台塑公司自行吸收，以減輕對國內民生 物資價格衝擊，絕無「假減產、真哄抬價格」的情形發生。

其次，在本次石化危機當中，台塑公司本著社會責任吸收部份PE原料漲價的成本，各廠員工全力維持穩定生產供應，足量甚至於增量優先供應給國內廠商生產，卻遭受有心人士惡意抹黑，在未查證屬實的狀態下散布不利於台塑之新聞，直接影響台塑聲譽與抹煞了全體員工的努力。

六大工會嚴厲譴責不當屬實指控，並呼籲媒體善盡查證責任，力求報導內容正確無誤，捍衛台塑公司聲譽，維護產業穩定與避免影響勞工士氣。