家樂福、Costco祭限購令…立委問「塑膠袋數量足夠？」 經濟部這樣說

中東戰爭導致全球石化原料供鏈不穩，塑膠袋缺貨導致塑膠袋之亂，繼Costco之後，家樂福也祭出限塑令，實施耐熱袋及垃圾袋的限購措施，立委邱議瑩9日質詢時表示，經濟部一方面說塑膠袋供應無虞，一方面家樂福限購塑膠袋，到底情況如何？經濟部表示，塑膠袋數量是足夠的。

立法院經濟委員會9日邀請經濟部等部會，針對「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」，提出專案報告。

邱議瑩質詢，塑膠袋數量是否足夠？經濟部長龔明鑫表示，從量來講供應無虞。邱議瑩又問，如果塑膠袋數量足夠，為何家樂福限購塑膠袋？經濟部商業署長蘇文玲回應，他們每天都有調查大賣場的塑膠袋狀況，據家樂福說，近期消費者購買踴躍，有搶購的狀況，但存量的部分還是足夠的。

龔明鑫說明塑膠袋平價專案目前進度，原料商10日就可以開始出貨給製造商，平價專案的塑膠袋會盡快鋪貨到通路商，他強調，從量來看，絕對不會斷貨。

此外，立委陳亭妃質詢公平會是否有調查囤積情形？公平會代理主委陳志民表示，目前看來廠商沒有聯合拒絕出貨及聯合漲價情形，公平會已陸續調查過17家廠商。根據聯合稽查小組查訪結果，塑膠袋因中東戰事影響導致成本上揚，供貨不穩定。