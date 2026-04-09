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塑膠袋之亂！賣場祭出限購令 葉俊顯：實際數據顯示供過於求

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
近期出現的塑膠袋之亂，好市多、家樂福都祭出限購令。記者魯永明／攝影
近期出現的塑膠袋之亂，好市多、家樂福都祭出限購令。記者魯永明／攝影

近期出現的塑膠袋之亂，好市多家樂福都祭出限購令，對此，國發會主委葉俊顯9日表示，特定廠商行為，他不多評論，但上游乙烯、中游聚乙烯在4月份都是「供過於求」，會盡快讓市場知道整體供給不虞匱乏。

葉俊顯表示，針對特定廠商的限購令行為，他不多做評論，但他提出明確數據，塑膠製品部分，4月份上游（乙烯）供給15.9萬噸，需求11.8萬噸，是「供過於求」；中游（聚乙烯）部分，供給21.75噸，需求2.2噸，也是「供過於求」，直言政府很難管廠商的限購令。

葉俊顯補充，4月1日已請中油增產乙烯1.9萬噸，乙烯、聚乙烯生產需要一點時間，預估4月10日配合生產塑膠袋廠商可拿到貨，開始生產5,000噸塑膠袋，目前供應是供過於求。

他說，從原料端調度、製造端媒合原料供應，到下游囤積稽查，需層層溝通、協調、把關，政府定會確保消費者權益。副院長鄭麗君也在8日穩定物價小組臨時會報，彙整部會做法，確保乙烯、聚乙烯原料供應，並請經濟部擴大盤點石化供應鏈相關產業、產品，主動掌握製造端供應情形，協調供應順序，以醫療、民生、農產品包材為優先。針對市場預期心理，他強調政府會盡快讓市場知道「供給不虞匱乏。」

對於瀝青，葉俊顯表示，4月中油生產與庫存現有2萬噸，中塑則有4.5萬噸，台灣每月平均需求1.6萬噸，同樣是供過於求，現在狀況滿足至6月底沒問題。而行政院長卓榮泰也在9日會議上強調，請中油緊急到國外採購現貨，請中油與中塑優先供應國內需求。

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