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家樂福跟進限購塑膠袋 政院：不評論特定廠商、數據顯示「充裕」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯。記者黃婉婷／攝影
行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯。記者黃婉婷／攝影

中東戰事影響，塑膠袋之亂持續延燒，繼好市多後，家樂福也祭出「耐熱袋、垃圾袋」限購令 。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯指出，不評論特定廠商的限購行為，政府也很難干預，但數據顯示供應充裕，對於市場上的預期心理，會盡快透過資訊讓市場明白供給不虞匱乏。

針對塑膠製品原料，葉俊顯說明，4月份上游乙烯供給15.9萬噸，需求11.8萬噸；聚乙烯部分供給為2.75萬噸，需求 2.2萬噸，都「供過於求」；4月1日已請中油增產乙烯1.9萬噸，預估4月10日起生產塑膠袋的廠商拿到貨後即可開始生產5000噸塑膠袋。

葉俊顯說，政府會確保消費者權益，並提供供給和需求資訊，至於市場上的預期心理，會盡快讓市場知道供給不虞匱乏。

經濟部次長賴建信補充，無論從上游原料供應、中油擴大生產到下游多方媒合，一直都在進行，日前也與國內商圈座談，大部分商圈代表都表達存貨或使用無虞，也有嘉義商家反映買不到，但調查後已快速媒合通路供貨。儘管塑膠袋是日常生活或店家銷售所需，但適量使用或不因預期心理影響，都有助產銷秩序維持，政府會透過三項措施確保塑膠袋供應。

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