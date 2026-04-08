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嘉義市塑膠袋供應不足 建設處：問題已解決

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義市傳出部分花袋及耐熱袋等塑膠袋受美伊戰爭影響發生供應不足情況；建設處今天說，在中央與地方合力下，已解決問題；但民眾指出，塑膠袋買得到，但漲價了。

嘉義市建設處長羅資政接受中央社記者訪問說，市府消保官會同建設處、嘉義地檢署、市調站、已分別於3月31日、4月3日至嘉義市塑膠袋中盤及零售通路稽查，因受美伊戰爭影響原料不足，確有花袋及特定規格的耐熱袋有供貨不足的現象。

羅資政表示，經濟部已於上週協調小北百貨及振宇五金兩家通路業者盡力補足貨源，並調查以商圈、市場為單位之塑膠袋需求，如有需求可協助媒合塑膠袋製造商直接供貨。

嘉義諸羅街區科技發展協會理事長劉慶宗表示，今年2月時塑膠袋購買沒問題，3月開始供應有限，不至於斷貨，可是從3月中旬後沒貨，他還不相信，直接到跑到供應商的店看，貨架上空空如也。

劉慶宗說，政府連續喊話說供應沒問題，但為何嘉義市有出現斷貨？因此昨天在經濟部舉辦的「關懷商圈塑膠製品影響」座談會上提出疑問，結果供應商今天下午來電告知貨到了，可以到店購買。

劉慶宗指出，今年農曆年前4兩的塑膠袋新台幣20元，今天買30元，雖然成本漲價，但他願意自行吸收，不轉嫁到消費者身上。

王姓民眾說，最近到市場買東西，有的店家會加收1元的塑膠袋錢；黃姓民眾則說，她遇到店家沒有加收塑膠袋費用，卻叮嚀塑膠袋要重複使用，下次要買東西再帶來裝。

嘉義市政府呼籲民眾，依照自身需求購買適量塑膠袋，勿搶購囤積，建議民眾購物自備購物袋，如果有突發需求，可至環保局於全市設置29處二手環保袋回收站點取用。

經濟部 美伊戰爭 小北百貨

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