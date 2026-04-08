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追囤積哄抬塑膠製品 執行二波稽查計1376家

中央社／ 台北8日電

法務部今天說，清明連假前後執行共二波稽查，夜市、傳統市場、零售店面以及塑料製品的上游供應鏈與製造工廠，計1376家，針對清明連假期間的稽查結果，若涉犯罪，依法處理。

法務部次長黃謀信表示，跨部會「物價聯合稽查小組」與各地方檢察署於清明連假前後執行二波稽查，期間為3月31日至4月6日，針對全台各地的夜市、傳統市場、零售店面，以及塑料製品的上游供應鏈與製造工廠進行密集稽查、查訪。

黃謀信說，針對清明連假期間的稽查狀況，法務部於清明連假收假的隔天隨即召集跨部會物價聯合稽查小組進行研判中，研判結果若涉及犯罪，將依法處理，也將持續溯源並針對塑料用品等關鍵物資規劃後續稽查時間與地點，嚴防任何形式的不法囤積或非法哄抬。

法務部發布新聞稿表示，稽查期間，法務部調查局上下一心、犧牲假期全體動員，出動共計1082名調查官，稽查達727家廠商，全力配合這段時間的行政稽查，備極辛勞。

新聞稿表示，為具體掌握各地物價波動情形，法務部建立嚴密追蹤層報體系，整合檢察機關、調查局、廉政署及物價聯合稽查小組的稽查資訊，務求即時採取因應對策，對於任何藉機囤積或哄抬價格，影響市場交易秩序者，法務部所屬檢察機關將秉持從嚴速辦、嚴懲不貸的立場，依法偵辦。

法務部表示，民生物資穩定是社會安定的根本，法務部再次呼籲業者切勿因國際原物料波動而心存僥倖，從事不法囤積或哄抬。同時，籲請國人共同監督，若有察覺商家不合理漲價或非法囤積情形，可撥打0800-007007檢舉專線，共同守護國內民生物價穩定。

連假 法務部 黃謀信

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