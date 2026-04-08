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緩解塑膠袋之亂 彰化設置37處環保袋循環箱民眾自取
近期受中東地區戰事影響，國際油價持續上漲，連帶推升塑膠原料成本，國內塑膠袋價格也出現波動，甚至部分小吃店家要求民眾自備袋子。為減緩塑膠袋使用需求，彰化縣環境保護局表示，已於縣內設置共37處超市、超商設置環保袋循環箱，民眾可將家中仍具使用價值的環保袋投入循環箱再利用，並依需求自由取用。
彰化縣環境保護局指出，循環箱可收納紙袋與塑膠袋，透過重複使用袋子，減少一次性包材浪費並提升資源使用效率。為確保各循環箱環保袋資源充足，該局也請各鄉鎮市公所協助持續補充環保袋，讓民眾取用更加便利，同時強化整體循環機制運作。
彰化縣環境保護局並呼籲民眾養成「自備、重複、少用」的綠色消費習慣，外出購物時攜帶環保袋，以減少塑膠袋使用。面對國際情勢帶來的物價波動，減塑不僅是環保議題，更是資源管理的重要策略，未來將持續優化循環據點設置。
此外，循環箱也由該局家戶廢棄大型家具回收再利用廠的師傅手工製作，利用回收家具再造，賦予廢棄材料新生命，讓環保措施兼具資源再利用與減廢效益。
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