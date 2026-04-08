清明連假查塑料製品物價 法務部：稽查、查訪1376家廠商

跨部會「物價聯合稽查小組」與各地方檢察署「打擊民生犯罪小組」於3月31日至4月6日清明連假前後針對全台各地的夜市、傳統市場、零售店面，以及塑料製品之上游供應鏈與製造工廠進行密集稽查、查訪，法務部今表示，截至昨日，聯合稽查小組與各地方檢察署「打擊民生犯罪小組」共計出動稽查、查訪達1376家廠商或攤商。

針對清明連假期間稽查結果，法務部於7日召集跨部會物價聯合稽查小組進行研判，將持續溯源稽查，並針對塑料用品等關鍵物資規劃後續稽查時間與地點，嚴防任何形式的不法囤積或非法哄抬。

法務部表示，為具體掌握各地物價波動情形，已建立嚴密追蹤層報體系，整合檢察機關、調查局、廉政署及物價聯合稽查小組之稽查資訊，務求即時採取因應對策，對於任何藉機囤積或哄抬價格，影響市場交易秩序者，檢察機關將秉持從嚴速辦、嚴懲不貸之立場，依法偵辦。

法務部說，民生物資穩定是社會安定的根本，呼籲切勿因國際原物料波動而心存僥倖，從事不法囤積或哄抬。