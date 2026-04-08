跟進好市多！家樂福祭「耐熱袋、垃圾袋」限購令 每人限購一組

受中東戰事影響，塑膠袋之亂持續延燒。自好市多於3月底實施塑膠類消耗品啟動限購令後，家樂福也宣布跟進，自4月3日起「耐熱袋」與「垃圾袋」每人限購一組。

家樂福表示，因國際情勢考量長期供應販售，「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購一組，而台北市／新北市專用垃圾袋及台北市／新北市環保兩用袋／家福垃圾袋除外，詳細資訊於各店公告。

好市多3月27日至4月2日也針對部分塑膠類消耗品實施限購，品項涵蓋保鮮袋、垃圾袋等約14項商品，每卡限購一組，並強調將視市場情勢與銷售狀況進行滾動式調整，以維持整體供應。

業者指出，此波限購措施主要反映國際地緣政治風險升溫所帶動的原物料價格變動，特別是油價走高後，石化上游成本上揚，進一步影響至下游塑膠包材與民生耗材領域，使通路端開始拉高庫存與銷售管理。

愛買、全聯則尚未跟進限購措施，業者表示，從去年同期銷售情況觀察，塑膠袋、耐熱袋與保鮮膜等民生耗材需求表現穩定，並未出現明顯搶購潮，顯示當前市場供需仍處於平衡狀態。