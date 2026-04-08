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塑膠袋之亂擴大？家樂福跟進限購 全聯反應曝光

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
隨著中東戰事影響，塑膠袋等石化原料製品價格恐上升。本報資料照片
隨著中東戰事影響，塑膠袋等石化原料製品價格恐上升。本報資料照片

美伊戰事升溫，牽動全球能源與石化原料價格波動，民生塑膠類商品供應壓力浮現，通路陸續啟動限購機制。繼好市多日前針對垃圾袋、保鮮袋與保鮮膜等品項祭出限購措施後，家樂福也宣布，針對「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組，顯示上游原料波動已開始向零售端傳導。

家樂福表示，因應國際情勢影響相關商品長期供應穩定，針對部分塑膠類民生用品採取階段性限購措施，其中耐熱袋與垃圾袋列入管制品項；不過，台北市與新北市專用垃圾袋、雙北環保兩用袋及家福垃圾袋則不在此限購範圍內，實際販售情形依各門市公告為準。

通路業者指出，塑膠袋、保鮮膜等商品屬高頻消耗性民生用品，與原油及石化原料價格高度連動。近期中東局勢升溫，帶動聚乙烯、聚丙烯等塑膠原料報價轉強，上游供應商出現惜售與價格調整情況，連帶影響下游製品供應節奏，使通路端提前啟動數量控管，以維持貨架穩定。

事實上，好市多日前已率先針對多項塑膠類商品實施「每卡每項限購1份」，涵蓋垃圾袋、夾鏈袋、保鮮膜及拋棄式手套等品項。市場解讀，此舉除反映需求短期升溫外，也顯示通路對供應不確定性的預防性管理。

不過，也有不少主要零售通路，未跟進相關限購措施。全聯表示，目前尚未接獲相關限購或供應異常通知，門市販售情形維持正常。愛買也說，目前相關商品供應與販售情形正常，現階段並未實施限購措施。

好市多 家樂福 塑膠袋

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