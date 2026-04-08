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戰爭影響塑膠袋製品價格漲 詹為元籲：市場處提前因應

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
隨著中東戰事影響，塑膠袋等石化原料製品價格恐上升。本報資料照片
隨著中東戰事影響，塑膠袋等石化原料製品價格恐上升。本報資料照片

中東戰爭影響石化原料價格升，影響到塑膠袋、耐熱袋等出現供貨不穩、價格上漲狀況，北市議員詹為元指出，已有業者反映相關塑膠袋價格偏高，市場處應盤點狀況。市場處表示，已建置塑膠袋調度等聯繫窗口，並鼓勵「減塑」行動或改用紙袋等替代包材。

詹為元表示，對傳統市場、夜市及攤販集中場攤商而言，塑膠袋、耐熱袋等包材，是交易的基本工具，一旦供貨不穩或價格持續上升，攤商不是自行吸收成本，即可能被迫調整出餐、包裝方式，甚至反映於售價，最終仍影響到消費者。

他說，根據市場處自行盤點轄管攤集場資料，51處場域中已有46處反映價格偏高、42處反映供貨不穩，另有6處已出現短缺情形。若再扣除建國花市、玉市、藝文特區等非以熟食、生鮮或一般外帶消費為主的場域，實際上民生消費直接相關的市場都受影響。

同時，市場處調查也顯示，各場域塑膠袋、塑膠盒或紙盒等包材，較過往平均漲幅約達20%至30%，詹為元指，以1斤裝塑膠包材為例，已由原本每包30元漲至38元，其餘不同規格包材也由平均32元漲至40元不等，且攤商反映後續仍可能持續調漲，4月恐再出現新一波高點。

他認為，事件凸顯出不僅是包材供應異常，更反映出市場、夜市及攤販集中場對一次性塑膠包材的高度依賴。市場處不應僅將其視為一般民間採購問題，而是要協助攤商有無替代性包材、減量使用方式，或建立替代包材資訊與輔導機制。

市場處表示，經濟部商業署於3月31日召開「商圈、市場塑膠袋缺貨供應調度會議」，市場處已建置聯繫窗口，並向轄管市場攤商宣導，若有塑膠袋採購需求，可往振宇五金或小北生活百貨門市等通路購買，若仍有供應或調度問題，攤商可隨時向市場處反應，將即時協助向商業署反應處理。

市場處說，同時加強輔導攤商推行「減塑」行動或改用替代包材，像是紙袋等，也宣導鼓勵消費者重複使用環保購物袋或自備盛裝容器等方式。

市場處指出，後續將持續調查市場塑膠貨品價格及供貨情況，以滿足攤商與消費者購物需求。

塑膠袋 北市 詹為元

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