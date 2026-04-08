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塑膠製品供貨不穩…家樂福實施耐熱袋垃圾袋限購1組 雙北垃圾袋除外
中東戰事影響石化原料供應，市場關注塑膠製品供需不穩。繼好市多開出垃圾袋等限購令第一槍後，家樂福今天表示，耐熱袋與垃圾袋實施每人限購1組，台北市、新北市專用垃圾袋等品項不在限購範圍內。
家樂福指出，因應國際情勢並考量長期供應穩定，目前「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組，但台北市、新北市專用垃圾袋，以及台北市、新北市環保兩用袋、家樂福環保清潔袋皆不在限購範圍內，詳細品項依各店公告為準。
至於是否因庫存告急而採取限購措施，家樂福說明，目前仍有庫存量，此次調整主要是為維持長期貨量穩定，因此自4月3日起暫時實施限購販售。
好市多日前宣布針對保鮮袋、垃圾袋、保鮮膜等14項商品採取限購措施；至於限購何時結束，將會視銷售狀況與市場需求滾動式調整，目前供應正常。
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