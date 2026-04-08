塑膠製品供貨不穩…家樂福實施耐熱袋垃圾袋限購1組 雙北垃圾袋除外

中東戰爭引發國內「塑膠袋之亂」，經濟部為此啟動塑膠袋平價專案，增5000萬噸產量。環境部長彭啓明今表示，減塑是政府一直以來推動的政策，他尊重經濟部為穩定民生物價的立場，站在環境部立場，必須減少塑膠使用量，降低環境衝低。這次原物料高漲造成的塑膠袋緊張，是一個很好的環保教育機會，環境部不會放棄。

2026-04-08 11:09