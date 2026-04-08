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龔明鑫稱塑膠袋非常好生產 王鴻薇：僅兩周塑膠袋漲三成至五

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇上午說，台灣塑膠袋之亂，越演越亂，兩周前，經濟部長龔明鑫一派輕鬆，稱塑膠袋非常好生產，但塑膠袋已漲價三成到五成多，執政黨有夠無能。

龔明鑫昨天受訪表示，國內塑膠合成廠承接乙烯後，產出聚乙烯，也就是塑膠粒，需求大約2.2萬噸，4月現在已經增至2.75萬噸，中油下個月會繼續增產。如果商圈等有更多需要，不排除再增產。

王鴻薇說，中東戰事方興未艾，3月底出現塑膠袋嚴重缺貨與漲價；3月底陸續發生藥師抱怨藥袋叫不到貨，或零售商喊漲，3月25日曾質詢龔明鑫，要求經濟部盡快解決塑膠袋之亂，包括原物料應該停止出口，充分因應國內需求，以防止塑膠袋囤貨或漲價。

王鴻薇指出，當時龔明鑫四兩撥千斤，非常輕鬆地說，塑膠袋非常好生產，現在時隔兩周，塑膠袋還在亂，根據周一行政院記者會，聯合稽查小組發現包含台北市寧夏夜市或高雄龍華市場，都出現塑膠袋漲價三成到五成多，執政黨有夠無能。

中油 國民黨 經濟部

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