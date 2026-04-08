給我不漲價的理由 業者貼告示盼民眾自備提袋

美伊戰事致國際石化原料行情飆升，連帶衝擊國內塑膠製品市場，中部地區餐飲業者紛紛張貼出公告，希望民眾能自備購物袋，盼能一起共渡塑膠袋短缺難關。有餐飲業者表示，問題不只在於塑膠袋價格調漲，而是根本買不到，他只能提醒客戶，重覆使用購物袋，並盡量自備購物袋，讓他能夠不將價格反映在售價上。

有業者說，塑膠袋相關的包材價格目前已先漲了二到三成，但同業間仍持續拉貨，避免未來出現短缺狀況，由於塑膠袋漲價的幅度仍可吸收，目前不會反映在價格上。目前中盤供應商調漲約2至2成5，部分業者為避免搶購與囤貨，祭出限購措施，例如每人每日限購2包，維持基本供貨秩序。至於源頭供應，政府協調中油及台塑，確保原料供應不致中斷。整體而言，塑膠製品市場目前仍處價格調整與心理預期交錯過渡期。何時回穩，不僅取決於國際局勢降溫，考驗消費端是否停止恐慌性購買。短期內「買得到、但不一定明碼標價」混亂現象，恐怕仍將持續一段時間。