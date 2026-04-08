快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

國際塑料短缺 藍委籲政府趁機減塑

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
環境部長彭啟明8日前往立院備詢，藍委王育敏呼籲政府要趁機減塑。呂翔禾／台灣醒報
環境部長彭啟明8日前往立院備詢，藍委王育敏呼籲政府要趁機減塑。呂翔禾／台灣醒報

塑膠袋原料短缺，環境部應該藉機鼓勵夜市、攤商減塑！」藍委王育敏8日質詢時表示，除了醫材與必要包裝外，環境部應該鼓勵業者減量提供塑膠袋，否則始終都無法讓塑膠袋有效減量。環境部長彭啟明回應說，減塑都有推動計畫，但經濟部是避免民眾不方便才會增產塑膠袋，環境部表示尊重。

石油危機是減塑轉機

立法院衛環委員會邀環境部長彭啟明、經濟部、衛福部、農業部等官員專題報告「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」。國民黨立委王育敏表示，如今中東戰事爆發，「危機其實是轉機」，環境部應該鼓勵民間減少塑膠袋使用，例如業者可以減量提供。

「不能總因為國情不同，就說減塑困難！」王育敏強調，政府總以攤商、小吃店等塑膠袋需求大拖延進度，但這樣永遠都減不了塑膠，她認為此次中東戰爭，在醫材、必要包裝以外的塑膠袋應該可以適當減量。對此，彭啟明表示，尊重經濟部為了因應市場短缺，減少民眾不方便的增產措施。

調查塑膠流向

彭啟明說，至於環境部的部分都有推行減塑計畫。他會前接受媒體訪問時也說，環境部如今有在推動「袋袋箱傳」活動，鼓勵大企業將不用的塑膠袋、手提袋等捐出來，增加二次循環的使用比例，希望可以到20至30%。彭啟明舉例說，第一銀行、台北101等企業都陸續響應，建國花市則願意做為平台的轉介點。

王育敏另質疑，政府雖然要減少塑膠，但如今因應中東戰事增產的量，還有過去本國生產與進口的量多少？相比之前同期是否增加？這些塑膠又有多少會被當成垃圾，多少可以被回收？經濟部官員表示並沒有相關數據，因此王育敏希望政府能強化相關統計與調查，讓減塑可以儘速接軌國際。

【更多精采內容，詳見

國民黨 經濟部 中東 王育敏 塑膠袋 減塑

延伸閱讀

中東戰事民眾囤購塑膠袋 彭啓明：推動「袋袋相傳」減少塑膠袋使用

一手增產、一手減塑 彭啓明：長期減塑仍是共識

彭啓明：因應中東戰火促減塑 盼循環料使用量增

經部為「塑膠袋之亂」增5000噸產量 彭啓明：持續推減塑 環境部並不弱

相關新聞

因應「塑膠袋之亂」增產 彭啓明：持續推減塑環境部不會放棄

中東戰爭引發國內「塑膠袋之亂」，經濟部為此啟動塑膠袋平價專案，增5000萬噸產量。環境部長彭啓明今表示，減塑是政府一直以來推動的政策，他尊重經濟部為穩定民生物價的立場，站在環境部立場，必須減少塑膠使用量，降低環境衝低。這次原物料高漲造成的塑膠袋緊張，是一個很好的環保教育機會，環境部不會放棄。

影／美伊停戰油價回落 龔明鑫喊話：塑膠袋料源供應無虞

因中東戰事引發油源高漲，台灣塑膠袋也一度恐慌短缺而漲價。經濟部長龔明鑫今天出席立法院經委會備詢前受訪表示，會增加評價塑膠袋料源供應，也會協助協調原有通路商以及新通路來供應，目前供應無虞。

一手增產、一手減塑 彭啓明：長期減塑仍是共識

中東戰爭引發國際石油價格高漲，為平息民眾的缺塑恐慌，行政院協調相關業者增產穩定民生，另一方面卻被外界認為是「違背減塑政策」。環境部部長彭啓明8日強調，長期來說，塑膠原料的減產是大家的共識，但現在的增產為了穩定民生物價、不要造成民眾不方便，從環境部的角度而言，必須讓這個塑膠的使用量減少、讓環境的衝擊降到最低。

塑膠袋之亂怎解 龔明鑫：增加原料供應可平息

塑膠袋之亂未平息，國民黨立委張嘉郡今日質詢時表示，塑膠袋已經出現時價供應，經濟部長龔明鑫坦言，目前漲幅已經達到3成，但會增加原料供應，應可以平息塑膠袋之亂。

塑膠袋之亂…檢調查市場供貨 民眾怨：缺貨、無標價亂象仍未解

中東戰事持續延燒，牽動國際石化原料行情飆升，連帶衝擊國內塑膠製品市場。近期嘉義縣市塑膠袋、夾鏈袋等民生用品價格上揚，甚至出現貨架空缺情形，引發民眾憂心掀起「搶購潮」，嘉檢調不停查察市場及盤商供貨銷售情形，但民怨缺貨、無標價亂象仍未化解。

經長：三情形難買到塑膠袋

中東戰爭引發國內「塑膠袋之亂」，經濟部長龔明鑫昨天表示，有三種情形比較不容易買到塑膠袋，一是零散、零售部分，二是偏鄉地區，三是特殊規格塑膠袋，經濟部已啟動塑膠袋平價專案因應。至於價格，一般反應多多少少都有漲，希望平價專案生產出來的塑膠袋，未來能平價供應給消費者、商圈及夜市業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。