國際塑料短缺 藍委籲政府趁機減塑

「塑膠袋原料短缺，環境部應該藉機鼓勵夜市、攤商減塑！」藍委王育敏8日質詢時表示，除了醫材與必要包裝外，環境部應該鼓勵業者減量提供塑膠袋，否則始終都無法讓塑膠袋有效減量。環境部長彭啟明回應說，減塑都有推動計畫，但經濟部是避免民眾不方便才會增產塑膠袋，環境部表示尊重。

石油危機是減塑轉機

立法院衛環委員會邀環境部長彭啟明、經濟部、衛福部、農業部等官員專題報告「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」。國民黨立委王育敏表示，如今中東戰事爆發，「危機其實是轉機」，環境部應該鼓勵民間減少塑膠袋使用，例如業者可以減量提供。

「不能總因為國情不同，就說減塑困難！」王育敏強調，政府總以攤商、小吃店等塑膠袋需求大拖延進度，但這樣永遠都減不了塑膠，她認為此次中東戰爭，在醫材、必要包裝以外的塑膠袋應該可以適當減量。對此，彭啟明表示，尊重經濟部為了因應市場短缺，減少民眾不方便的增產措施。

調查塑膠流向

彭啟明說，至於環境部的部分都有推行減塑計畫。他會前接受媒體訪問時也說，環境部如今有在推動「袋袋箱傳」活動，鼓勵大企業將不用的塑膠袋、手提袋等捐出來，增加二次循環的使用比例，希望可以到20至30%。彭啟明舉例說，第一銀行、台北101等企業都陸續響應，建國花市則願意做為平台的轉介點。

王育敏另質疑，政府雖然要減少塑膠，但如今因應中東戰事增產的量，還有過去本國生產與進口的量多少？相比之前同期是否增加？這些塑膠又有多少會被當成垃圾，多少可以被回收？經濟部官員表示並沒有相關數據，因此王育敏希望政府能強化相關統計與調查，讓減塑可以儘速接軌國際。

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