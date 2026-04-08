因應「塑膠袋之亂」增產 彭啓明：持續推減塑環境部不會放棄

中東戰爭引發國內「塑膠袋之亂」，經濟部為此啟動塑膠袋平價專案，增5000萬噸產量。環境部長彭啓明今表示，減塑是政府一直以來推動的政策，他尊重經濟部為穩定民生物價的立場，站在環境部立場，必須減少塑膠使用量，降低環境衝低。這次原物料高漲造成的塑膠袋緊張，是一個很好的環保教育機會，環境部不會放棄。

環境部、經濟部等部會今於立院衛環委員會進行「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明會前受訪表示，受到中東戰事影響，油價高漲，對全球石化產業帶來很大衝擊，民眾預期心理下搶購塑膠袋，導致市面上塑膠袋不夠；經濟部基於不要製造民眾恐慌的心態，讓民生不要受影響。

他強調，減塑一直是政府的政策 過去推動十多年的減塑，從國人一年使用兩百億的手提塑膠袋到現在一百億個，每人平均一年每年使用340到427個手提塑膠袋，與日韓新加坡相當，中國、香港使用量最多，每人一年平均使用1000多個手提塑膠袋，而英國每人平均一年只使用8個，台灣還是有進步空間。

彭啓明坦言，亞洲因為湯湯水水、夜市文化、外送多，目前很難達到歐美水準，而減塑最麻煩的在手提塑膠袋，尤其是在市場、夜市若想推動禁用塑膠袋或塑膠袋付費，恐怕會造成攤商的營業困難，而因為生活型態改變，外送平台越來越多，塑膠袋的使用量其實是增加的，不過市面上環保概念也越來越多，盼能趕快達交叉平衡點。

彭啓明說，他尊重經濟部為了穩定民生物價、不要造成民眾不變的立場，而站在環境部的立場，必須減少塑膠使用量，降低環境衝低。台灣很多的塑膠產品都不是在台灣本地產生的，是從境外輸入，也比較便宜，目前希望塑膠在台灣本地第一次產生量能夠盡量減少，改用二次循環料，讓再生粒料使用率可以達到20%或30%。

他強調，這次因原物料高漲，造成塑膠袋緊張，正好是一個很好的環保教育機會，環境部不會放棄，會努力推動文化的改變，像目前正在推的「袋袋相傳」，鼓勵企業捐二手袋，建國花市在幾個月內就募集到一萬多個，第一銀行也捐出一萬六千多個手提袋，透過二手袋流通，減少塑膠袋的使用。